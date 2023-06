Youth League acompanha alterações à Liga dos Campeões

A partir de 2024/25, a Champions passará a ser jogada por 36 equipas, em formato de campeonato, com os clubes a fazerem oito encontros (quatro em casa e quatro fora) contra equipas diferentes

A Youth League, prova para equipas sub-19, vai acompanhar as mudanças da Liga dos Campeões a partir de 2024/25, decidiu o Comité Executivo da UEFA, reunido esta quarta-feira em Nyon, na Suíça.

A partir de 2024/25, a Champions passará a ser jogada por 36 equipas, em formato de campeonato, com os clubes a fazerem oito encontros (quatro em casa e quatro fora) contra equipas diferentes.

Este formato vai ser replicado na Youth League, embora as equipas sub-19 apenas façam os seis primeiros encontros.

O Caminho dos Campeões, destinado aos campeões de juniores cujas equipas seniores não se tenham apurado para a Liga dos Campeões, vai ser alargado a todas as federações-membro da UEFA, ao contrário do que acontece agora, em que apenas os campeões das 32 federações mais bem colocados no ranking têm acesso.

Se um clube estiver apurado para o Caminho da Liga dos Campeões e para o Caminho dos Campeões, a sua vaga na segunda rota será ocupada pelo vice-campeão nacional do escalão.

O Caminho dos Campeões vai ter três eliminatórias a duas mãos, com os clubes das federações mais bem posicionadas do ranking da UEFA a entrarem na segunda ronda.

A fase a eliminar será jogada a apenas uma mão, com os clubes posicionados do primeiro ao sexto lugar do Caminho da Liga dos Campeões a defrontarem os classificados entre 17.º e 22.º. Os 10 clubes que se qualifiquem do Caminho dos Campeões jogam com os posicionados de 7.º a 16.º no caminho da Champions.

O Comité Executivo da UEFA também aprovou alterações ao projeto da qualificação europeia para o Mundial'2026, que vai enviar à FIFA.

Assim, a UEFA propõe a criação de 12 grupos de quatro ou cinco equipas, com os vencedores a apurarem-se diretamente para o torneio, que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os segundos classificados de cada grupo vão disputar um play-off com os vencedores dos grupos da Liga das Nações, para definir as quatro últimas equipas apuradas.

Para o Mundial'2022, foram disputados 10 grupos de qualificação, com os vencedores a apurarem-se para a fase final, no Catar, enquanto os 10 segundos classificados e os dois melhores vencedores dos grupos da Liga das Nações a disputarem um play-off.