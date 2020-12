Yokohama Marinos perto de contratar avançado do Palmeiras

Avançado Erik, de 25 anos, marcou 15 golos em 35 jogos em 2020 pelo Yokohama Marinos e deve ser comprado pela equipa japonesa.

Desde o ano passado no Japão, o atleta brasileiro tem contrato por empréstimo a encerrar no dia 31. Porém, perante boas exibições no campeonato japonês deverá manter-se no oriente em definitivo, aponta o Globoesporte.

Em 2019, Erik já havia marcado nove golos em 13 jogos. Há 18 meses no Japão, o avançado, com passagens por Goiás, Atlético-MG e Botafogo, confirmou a veia goleadora.

O valor do investimento ainda não foi divulgado. Porém, o Palmeiras deverá ter uma boa margem de lucro. Em 2015, Erik foi comprado ao Goiás por aproximadamente 2 milhões de euros. Ele tem contrato com a equipa do técnico Abel Ferreira até junho de 2022.