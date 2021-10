Ex-Barcelona diz-se disponível: "Caso precisem de mim em qualquer momento..."

Costa-marfinense Yaya Touré comentou o momento do clube e mostrou-se disponível para ajudar.

Antigo médio costa-marfinense, Yaya Touré representou o Barcelona entre 2007 e 2010, quando rumou ao Manchester City. Agora, numa publicação nas redes sociais, Touré falou sobre o momento do emblema blaugrana, dizendo estar sempre disponível para ajudar o clube.

"O meu período no Barcelona foi uma das melhores memórias da minha carreira. O clube decidiu confiar em mim quando ainda era um jovem jogador e ainda não me tinha afirmado nas ligas de topo. Vou sempre ser eternamente agradecido por aquilo que fizeram por mim", começou por escrever o antigo médio, que também passou por Olympiacos e Mónaco, entre outros.

"Pode ser um momento difícil para o clube, mas a minha crença no Barcelona é forte. Vou estar sempre disponível para o clube, caso precisem de mim em qualquer momento, porque o meu coração estará sempre com o clube, as pessoas e os adeptos", concluiu Touré.