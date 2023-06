Yaya Touré anuncia que vai ser treinador-adjunto na Bélgica

Antigo médio do Barcelona e Manchester City vai ser adjunto de Carl Hoefkens no Standard de Liège.

Yaya Touré, antigo internacional costa-marfinense que representou clubes como o Barcelona e o Manchester City na carreira, anunciou esta terça-feira que vai exercer funções de treinador-adjunto no Standard de Liège, que fechou a Liga belga no sétimo lugar.

"Estou encantado por partilhar que vou assumir o cargo de treinador-adjunto no @Standard_RSCL. É uma honra juntar-me a este clube e estou ansioso por trabalhar junto do treinador principal, Carl Hoefkens!", escreveu, na conta de Twitter.

Após ter terminado a carreira de jogador, em 2019, Touré integrou as equipas técnicas do Olimpik Donetsk (Ucrânia), Akhmat Grozny (Rússia) e nos sub-16 do Tottenham, abraçando agora um novo desafio na Bélgica.