Yarmolenko recusa eventual atribuição de lugar no Mundial à Ucrânia: "Acho que isso é errado"

Jogador do West Ham explicou o ponto de vista e voltou a abordar a guerra no seu país e o difícil que é continuar a praticar futebol ao mais alto nível no atual contexto

Andriy Yarmolenko, uma das figuras da seleção ucraniana e jogador do West Ham, comentou a possibilidade de ser oferecida ao país uma vaga no próximo Mundial. Para o extremo, a decisão não é a melhor.

"Li em algum lugar que eles querem dar-nos dar uma vaga para o Mundial... mas acho que isso é errado. Temos braços, pernas e um campo de futebol. Temos de decidir tudo lá dentro. Quem for mais forte merece ir ao Mundial", referiu, em entrevista ao 'Denisov Time'.

Yarmolenko destacou ainda o quão difícil tem sido continuar a jogar futebol ao mais alto nível no atual contexto de guerra.

"Agora é difícil pensar em futebol. Entraremos em campo para colocar toda a força que temos nos nossos corpos. Vai ser difícil dar 100 por cento porque muitos jogadores não estão a jogar ou a treinar ao estarem na Ucrânia, alguns até com uma metralhadora na mão, com pacotes humanitários a serem entregues por eles... Ninguém pensa em futebol neste momento", refletiu.