Yarmolenko ataca Tymoshchuk por causa da guerra na Ucrânia: "Mandou-me f****"

O avançado do West Ham tinha como ídolo Anatoliy Tymoshchuk, antigo futebolista do Bayern, entre outros. Tudo mudou desde que a guerra na Ucrânia começou e o agora treinador-adjunto do Zenit decidiu manter-se em funções no clube russo. Numa conversa por telefone entre ambos, as palavras não foram amigáveis.

Andriy Yarmolenko, avançado do West Ham, revelou que teve uma conversa azeda com Anatoliy Tymoshchuk, antigo futebolista ucraniano e agora treinador adjunto dos russos do Zenit. Os dois foram companheiros de equipa, mas a relação não é a melhor agora, pelo facto de o internacional ucraniano não compreender como é que o antigo capitão da seleção - é o mais internacional de sempre, com 144 jogos - consegue estar a defender as cores de um clube da Rússia.

"Eu disse-lhe que ele era um exemplo a seguir para mim. E que agora já não representava isso. Ele mandou-me f****, eu disse o mesmo, e a conversa acabou", contou Yarmolenko, que antes já tinha trocado mensagens com Tymoshchuk. "Como é que consegues dormir à noite?", perguntou o dianteiro. "Não durmo", terá respondido o técnico adjunto.

Os dois foram colegas de seleção entre 2009 e 2016, refira-se.

Desde que a guerra na Ucrânia começou, a 24 de fevereiro, Tymoshchuk, que passou por Shakhtar Donetsk, Zenit, Bayern e Kairat, não se pronunciou sobre o assunto. Aos 43 anos, cumpre a quinta época como adjunto do Zenit.