Yaremchuk marca no Escócia-Ucrânia e junta-se aos festejos dos adeptos

Momento do golo de Yaremchuk

Minuto 49: O avançado do Benfica, Roman Yaremchuk, responde a um cruzamento da direita de Karavaev e faz o 0-2 do Escócia-Ucrânia, nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial de 2022

Veja aqui o golo de Yaremchuk à Escócia: