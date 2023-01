Xavi volta ao caso Dani Alves: "Não me expliquei bem. Peço desculpa"

Treinador do Barcelona diz que foi mal interpretado.

Depois de se ter mostrado "surpreendido e chocado" com a detenção de Dani Alves, por alegado crime sexual, Xavi, treinador do Barcelona, voltou ao tema após o triunfo frente ao Getafe, lamentando que tenha sido mal interpretado.

"Creio que interpretaram mal as minhas palavras. Não me expliquei bem. É um tema delicado e importante. Há que condenar qualquer tipo de violência. Temos de condenar todos estes atos, faça quem faça. Peço desculpa à vítima e a todas as vítimas no geral. Entendo as críticas e peço desculpa. Não fui contundente", afirmou.

"Sinto-me mal só de pensar que o Dani possa ter feito algo desse género. Surpreende-me. Demonstro o meu apoio à vítima. Peço perdão. Não me expliquei bem. Sinto-me mal com isto. Não passei um dia agradável. Sei que a minha voz é importante. Sinto-me mal por causa do mal entendido", vincou Xavi.