Xavi toma decisão quanto ao futuro de Raphinha

Treinador quer que o extremo brasileiro fique no Barcelona. Eventuais propostas de 80 milhões não são suficientemente boas para os catalães

Raphinha é para ficar no Barcelona. Apontado à saída, o extremo brasileiro, que passou por Vitória de Guimarães e Sporting, é considerado como indispensável para Xavi, que já comunicou a ideia a Laporta e a Deco.

Como escreve o AS, o técnico acredita que muito dificilmente o Barcelona encontrará no mercado uma melhor solução que Raphinha, que leva dois dígitos em golos e assistências na temporada de estreia em Camp Nou. Os problemas físicos de Dembélé também são um argumento importante, como o decorrer da época demonstrou.

Uma eventual saída do brasileiro podia levantar ainda um problema ético importante, uma vez que Deco, provável novo diretor desportivo do Barcelona, como representante do jogador, teria sempre direito a uma comissão significativa.

E se o argumento para a saída de Raphinha podia ser o de abrir espaço para a chegada de Messi, o mesmo jornal lembra que, dificilmente, os catalães podiam amortizar o valor do internacional brasileiro, que custou 65 milhões de euros no passado verão. Mesmo eventuais propostas de 80, que vêm sendo noticiadas, serviriam de pouco às finanças do clube.