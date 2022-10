Xavi: "Títulos? Se não os conseguirmos, vai haver consequências para mim"

Declarações de Xavi, treinador blaugrana, em conferência de imprensa de antevisão ao Barcelona-Villarreal, partida relativa à 10.ª jornada da LaLiga e que está marcada para quinta-feira, às 20h00.

Villarreal: "Vai ser um jogo difícil. Eu admiro-os porque jogam muito bem e podem fazer muitas coisas. Emery é um grande treinador, gosto muito dele. Mas temos de vencer os três pontos".

A equipa joga como pretende? "Sim, mesmo como quando perdemos com o Real Madrid. Tivemos mais oportunidades do que o nosso rival. Temos de continuar a acreditar e, no final, as coisas vão correr bem".

No início da temporada disse que tinha o objetivo de vencer títulos... "Devido ao plantel e às minhas sensações, o objetivo é vencer títulos. Disse-o na pré-época e volto a repeti-lo".

Esse objetivo causa-lhe ansiedade? "Eu estou calmo mas ansioso, quero que as coisas corram bem. Se cairmos para a Liga Europa, não vou desistir. Vou continuar a trabalhar no duro para inverter o cenário. Estamos em outubro e temos de ser consistentes, será um percurso longo".

Se a equipa está em construção, a necessidade de vencer títulos não é um pouco contraditória? "Eu penso que construímos uma equipa capaz de vencer títulos. Estou excitado e as pessoas encorajam-me, tenho tantas mensagens no meu telemóvel que parece que algum familiar morreu. A transição aconteceu a meio da temporada passada. Se não os conseguirmos [títulos], tal como o presidente já disse, vai haver consequências, especialmente para mim. Estou cá para resolver problemas e, se não ganhar, outro treinador virá. Não me irei esconder".

Admite que a direção perca eventualmente a fé em si? "Pode ser a qualquer hora ou amanhã. Na rua as pessoas levantam-me os punhos. Mas sou positivo, perdemos no terreno do Real Madrid e podemos ser eliminados na Europa, mas vamos continuamos a lutar".