Xavi terá um reforço de peso na lista caso assuma o comando do Barcelona

Clube blaugrana poderá adquirir Coman por um preço mais baixo no verão de 2022, dado que o futebolista do Bayern não pretende renovar o contrato

Em vias de se tornar treinador do Barcelona, com o qual estabeleceu um acordo para tal, Xavi terá um reforço desejado caso assuma a função. Segundo o jornal "Sport", o ainda técnico do Al-Sadd vê com bons olhos a contratação de Kingsley Coman.

Pese a débil capacidade económica e financeira do emblema da Catalunha, o eventual negócio poderá chegar a bom porto, dado que o futebolista francês do Bayern mostrou-se indisponível para renovar o atual vínculo, válido até 2023.

Dessa forma, o Barcelona conseguirá um "desconto" na aquisição de Coman, cujo preço está avaliado, segundo o Transfermarkt, em 55 milhões de euros, no verão de 2022. Caso contrário, o clube bávaro, em função da indisponibilidade de renovação, verá sair o extremo sem encaixe financeiro em troca.