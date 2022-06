Xavi terá comunicado a Piqué que o central perdeu espaço e não é indispensável

De acordo com o Mundo Deportivo, Xavi conversou com Piqué e explicou ao defesa-central que não o vê como titular na próxima época. O internacional espanhol está disposto a continuar no clube, ainda assim.

Gerard Piqué deixou de ser um jogador indispensável no Barcelona. O treinador, Xavi Hernández, teve uma conversa com o defesa-central e disse-lhe que este já não tem o mesmo papel na equipa e nem é visto como potencial titular. A informação é avançada pelo jornal catalão Mundo Deportivo.

Ainda assim, o internacional espanhol, de 35 anos, está disposto a continuar no clube e a lutar por um lugar no onze inicial.

Além do plano tático, o jogador é também um "problema" fora das quatro linhas. O salário elevado que aufere é prejudicial nesta fase crítica que o Barça atravessa e uma saída faria bem às contas. Face a isto, Piqué ter-se-á mostrado disponível para baixar - mais uma vez - o ordenado, de forma a ajudar na política de contratações do clube.

Os problemas físicos e os recentes problemas extra-futebol em que se viu envolvido também não abonam a favor do central, escreve o Mundo Deportivo.