Xavi sobre Piqué: "Conversa que tive com ele no verão foi dos momentos mais difíceis da carreira"

Declarações do técnico do Barcelona, a propósito do central que confirmou o adeus ao futebol já para este próximo fim de semana

A conversa no verão: "Tivemos uma conversa antes do início da época. Logicamente, uma conversa privada. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira como treinador. E agora é um momento difícil. Ele tem sido um colega de equipa, tenho um grande apreço por ele, mas isto já aconteceu a todos nós. É difícil de gerir. É ótimo da sua parte como pessoa e como jogador dizer que não vai continuar."

Relação como treinador/jogador: "Tem sido difícil porque eu gosto dele, não é fácil. E é por isso que vos digo que é ingrato ser treinador do Barcelona, mas tenho de zelar pelo bem do clube."

Elogios e palavras para Piqué: "Ele merece todos os elogios dos adeptos do Barcelona. A carreira que ele teve. Decidiu pôr um fim. Compreendo as circunstâncias adversas. Ele sente-se menos importante, menos útil, e o normal é dar este passo ao lado. Mostra uma grandeza espetacular ao afastar-se. Merece todos os elogios e que os adeptos do Barcelona o honrem como aquilo que ele é, uma lenda do clube. As pessoas devem aplaudir o Gerard, aplaudi-lo. Porque ele merece tudo por esta extraordinária carreira. Temos de tentar fazer deste um grande dia para o clube. Barcelona sem ele perde liderança, compromisso."