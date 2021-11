Xavi sobre a permanência de Dembélé no Barcelona: "Deixei claro o quão é importante"

Dembélé está na mira do Newcastle, mas o Barcelona quer mantê-lo no clube.

Com o interesse do Newcastle sob a condição de uma proposta milionária, a permanência de Dembélé em Camp Nou é incerta. Xavi Hernández, treinador do Barcelona, afirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o jogador é fundamental para a equipa e garantiu que a permanência depende apenas do francês.

"Tive uma conversa com ele, deixei claro o quão é importante para mim, não só para esta época, mas também para o futuro. Espero que ele possa renovar, porque é um jogador capaz de fazer a diferença nos anos que virão. Não conheço os arredores, mas sei que depende dele e do clube", afirmou Xavi.

Dembélé tem contrato com o Barcelona até junho do próximo ano e, a partir de janeiro, já pode assinar um novo contrato com outra equipa.

Após recuperar de lesão, Dembélé voltou a jogar na última segunda-feira, no jogo com o Benfica. Para o duelo com o Villarreal no sábado, a presença do avançado está novamente em dúvida.

"Ele está bem, mas temos que ter cuidado, temos que cuidar dele. Amanhã vamos decidir quantos minutos ele poderá jogar", disse o treinador do Barça.