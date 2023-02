Xavi Simons preocupa nos Países Baixos: há cláusula de recompra do PSG

Internacional neerlandês terminou contrato com os parisienses antes de rumar ao PSV. Clube quer renovar contrato para impedir investida dos franceses

Xavi Simons é um dos jogadores do momento na Eredivisie. Reforço grátis do PSV no último verão, o médio tem sido peça fundamental na equipa de Van Nistelrooy. As preocupações, no entanto, existem e estão relacionadas com o extra campo.

De acordo com a imprensa dos Países Baixos, o PSG teria uma cláusula de recompra no valor de 10 a 12 milhões de euros. Posto isto, o PSV quer renovar o contrato que termina só em 2027 e fechar a porta aos parisienses.

Aos 19 anos, Simons leva 12 golos e três assistências com a camisola do PSV. O bom início de época permitiu-lhe estar no último Mundial, onde fez um jogo.