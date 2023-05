Xavi sem dúvidas: "Sim, o regresso de Messi faz sentido"

Treinador do Barcelona lembrou, ainda assim, que o clube conseguiu sobreviver sem o argentino

O possível regresso de Lionel Messi ao Barcelona continua a encher muitas páginas na comunicação social do país vizinho. Desta vez, foi Xavi, o próprio treinador do campeão espanhol, a falar do assunto.

"Sim, o regresso de Messi faz sentido. Para mim, não há nenhuma dúvida de que Messi nos vai ajudar futebolisticamente. Foi isso que transmiti ao presidente. Não tenho nenhuma dúvida de que vai ser importante pois é um futebolista determinante, que continua a ter ambição, porque é um vencedor, um líder, e um jogador diferenciado" referiu, em entrevista ao Sport.

O atual técnico dos catalães lembrou, ainda assim, que o Barcelona continua a ganhar sem o astro argentino.

"O maior receio dos adeptos era "o que faremos quando Messi sair?". Pois, o Barcelona sobreviveu. Reconstruímos muito bem a equipa o campeonato e a Supertaça que conquistámos têm um mérito extraordinário porque vencemos sem o melhor jogador da história do clube e do futebol mundial", atirou.