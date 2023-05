Xavi reage aos elogios de Ancelotti: "As provas a eliminar são mais injustas"

Treinador do Real Madrid admitiu que o Barcelona teve mais "continuidade" ao longo da época e que, caso seja coroado campeão espanhol no final da época, será "merecido".

Xavi, treinador do Barcelona, reagiu esta segunda-feira aos elogios enviados por Carlo Ancelotti, que admitiu em conferência de imprensa que o rival catalão teve mais "continuidade" ao longo da época e que, caso se sagre campeão espanhol no final da época, será "merecido".

"Também felicitámos o Real Madrid no ano passado. Os profissionais sabem que a LaLiga é vencida pelo melhor, por aquele que foi mais solvente e teve mais continuidade. As provas a eliminar são mais injustas, a LaLiga dá-te a sensação de que fizeste bem o teu trabalho. Agradeço as suas palavras, mas ainda não está vencida", comentou o técnico blaugrana, em conferência de imprensa.

À 32.ª jornada, o Barcelona lidera o campeonato espanhol com 79 pontos, mais 11 do que o campeão em título Real Madrid (68). Na terça-feira, os catalães recebem o Osasuna (18h30), ao passo que os madrilenos visitam o reduto da Real Sociedad (21h00).