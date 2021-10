Xavi questionado sobre o Barcelona: "Não posso falar sobre mais nada"

Treinador do Al Sadd garantiu estar focado no clube catari.

Xavi Hernández é, esta quinta-feira, um dos nomes mais falados no mundo do futebol. Após a saída de Ronald Koeman do comando técnico do Barcelona, ainda na quarta-feira, depois da derrota por 1-0 com o Rayo Vallecano, o antigo jogador do emblema blaugrana passou a ser apontado como o mais forte candidato à sucessão do neerlandês.

Esta quinta-feira, o jornal Sport deu mesmo como certo o acordo entre o Barcelona e Xavi, atual treinador do Al Sadd. Pois bem, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Al Ahly, agendado para sábado, o espanhol garantiu estar focado no clube catari.

"Atualmente estou focado no meu trabalho no Al Sadd e não posso falar sobre mais nada", respondeu Xavi, quando questionado sobre uma possível saída do Al Sadd.