Xavi quer defrontar João Félix: "Se é para ganhar, que seja contra jogadores bons"

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Atlético de Madrid, no domingo (20h00), relativa à 16.ª jornada da LaLiga.

Lewandowski está castigado, como o vai substituir? "Vamos jogar com onze jogadores e amanhã verão. Há diferentes perfis e vamos decidir amanhã".

Jogo vai servir para mostrar o nível do Barcelona? "Perguntam isso todas as semanas. Não se vai decidir nada, mas ganhar seria dar um golpe na mesa, porque há dois anos que não ganhamos [em casa do Atlético]. Eles são uma rocha defensivamente e "El Cholo" [Diego Simeone] leva isso à perfeição. É um jogo importante, mas não será transcendente".

Espera novidades no mercado? "Estou muito contente com o que tenho. Se não fizermos nada, perfeiro. Vamos continuar a ser competitivos, seguramente".

Prefere que João Félix não jogue? "Quero que joguem todos. Se é para ganhar, que seja contra jogadores bons. Espero que ninguém se lesione, muito menos alguém dessa categoria".

Busquets vai sair no verão? "Não sei. Dependerá de muitas coisas, do fair-play, do seu rendimento. É uma decisão pessoal e vamos falar em junho".