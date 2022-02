Xavi: "Se Messi não tivesse aparecido, Maradona ainda seria o melhor de sempre"

Xavi Hernández, treinador do Barcelona

Barcelona mede forças com o Nápoles na segunda mão do play-off da Liga Europa

O Barcelona vai discutir o seu futuro europeu na casa do Nápoles e no Estádio Diego Armando Maradona. Para Xavi, jogar num palco com o nome de El Pibe é uma honra.

"É uma honra jogar neste estádio. É um futebolista que nos emocionou a todos, foi uma referência para todos. Continuamos a ver vídeos de Maradona e continuamos a ficar emocionados. É uma responsabilidade jogar aqui um grande jogo. Se Messi não tivesse aparecido, ele ainda seria o melhor de todos os tempos", afirmou o técnico dos blaugrana, em conferência de imprensa de antevisão.

Xavi projeta ainda uma partida muito complicada e, apesar de estar a jogar a segunda prova mais importante do futebol europeu, admite: uma eliminação constituiria um rude golpe.

"Seria uma grande desilusão ser eliminado. Vamos ser otimistas. Competimos muito bem na primeira mão e agora temos de jogar aqui. Se estivermos ao nível de Barcelona que temos visto ultimamente, temos boas hipóteses. Prevejo uma partida muito difícil", afirmou, em declarações aos jornalistas.