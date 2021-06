Xavi "pisca o olho" ao Barcelona: "Estou preparado para o treinar"

Técnico espanhol, que rubricou recentemente um novo contrato com o Al-Sadd, por mais duas épocas, não disfarça a vontade de regressar à Catalunha, agora noutra função...

Na "antecâmara" de nova época como treinador do Al-Sadd, Xavi Hernández expressou, esta quinta-feira, o sonho de treinar a equipa do Barcelona, através da qual se eternizou como lenda culé, assumindo-se preparado para executar tal tarefa.

"Não sei quando chegará esse momento. Estou no mercado, mas não estou com pressa. É um sonho e uma ilusão. Tento estar preparado para quando o Barça ou outro clube chegar. Estou pronto, mas não estou com pressa. Espero que tudo surja", afirmou o técnico espanhol, à margem da inauguração de um campo de férias.

Adepto de um clube cuja permanência do treinador, Ronald Koeman, esteve sob grande incerteza - foram apontados eventuais sucessores e confirmou-se no passado dia 3 de junho -, Xavi Hernández negou ter recebido uma proposta do presidente Joan Laporta para suceder ao homólogo neerlandês, a quem desejou sucesso.

"Tenho uma relação muito boa com a Laporta. Decidiram continuar com Koeman e eu desejo-lhe as maiores felicidades. Imagino que será o melhor para o clube. Estou sempre ciente do que o Barça faz, sou muito culé, mas nestes três ou quatro meses não tive contacto com ninguém da direção [do Barça]", referiu Xavi.

O jovem treinador espanhol, de 41 anos, que orienta os cataris do Al-Sadd desde a temporada 2019/20, clube com o qual renovou contrato (mais dois anos) em maio passado, preparar-se para a terceira época seguida no Médio Oriente, mas nota: "Estou sempre no mercado".