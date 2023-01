Xavi pede desculpa ao treinador do Ceuta: "Não queria faltar ao respeito"

Após o sorteio dos oitavos de final da Taça do Rei, o Xavi motivou críticas do treinador do Ceuta após ter considerado que o Barcelona teve "sorte" no adversário.

Xavi pediu desculpa esta quarta-feira ao técnico do Ceuta, José Juan Romero, que lançou críticas na sua direção após o treinador do Barcelona ter considerado que o Barcelona teve "sorte" no adversário da terceira divisão que lhe calhou nos oitavos de final da Taça do Rei.

"Isso soube mal porque tento ser respeitoso. Queria dizer que tivemos sorte com o sorteio, mas não queria faltar ao respeito. Também joguei nessas divisões e o jogo vai-nos custar. Tenho um respeito tremendo pelo Ceuta, o seu treinador e os seus adeptos", garantiu, em conferência de imprensa.

A partida vai seguir-se à conquista da Supertaça de Espanha por parte do gigante catalão, após vitória por 3-1 sobre o Real Madrid na final, mas Xavi recusou entrar em deslumbramentos, apelando a que exista continuidade nas exibições da equipa, que também lidera a LaLiga.

"Agora vamos ver se aprendemos a lição. Estamos num bom momento em termos de jogo e resultados e a competir muito bem. Parece que estamos a dar a volta à situação, mas temos de continuar assim", salientou.

O Barcelona visita o Ceuta na quinta-feira, às 19h00, em jogo dos oitavos de final da Taça do Rei.