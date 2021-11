Xavi: "O melhor clube do mundo tem que ganhar. Nem perder nem empatar"

O Barcelona anunciou na madrugada deste sábado Xavi Hernández como novo treinador.

Anunciado na madrugada deste sábado como treinador do Barcelona, Xavi já deu as primeiras declarações acerca do regresso à casa em que esteve por 17 épocas como jogador. Ídolo do clube, o ex-médio afirmou que volta ao Camp Nou para exigir o máximo de todos. Não admite empate ou derrota. Quer apenas vitórias daqui para frente. Porém admite: é o maior desafio da sua carreira.

"Vamos trabalhar ao máximo. Afinal somos o Barcelona, estamos no melhor clube do mundo e o melhor clube do mundo tem que ganhar. Não podes empatar nem perder. Portanto, exigência máxima. Tentaremos deixar os jogadores felizes. Teremos que trabalhar muito e com os objetivos claros de tentar vencer. Estou muito otimista e terei de trabalhar muito para fazer as coisas funcionarem", afirmou em entrevista ao Mundo Deportivo, ainda no aeroporto de Doha, no Catar

Xavi Hernández assinou contrato com o Barcelona até 2024. Como treinador, estreou-se no Al Sadd, depois de quatro épocas a jogar no clube catari, ao qual chegou aos 35 anos. Agora aos 41, diz-se pronto para o novo desafio.

"Estou muito feliz, imagina, é o maior desafio da minha carreira, um grande desafio. Todos têm feito a sua parte, especialmente o clube. Eu sou muito grato ao Barça pela confiança. Eles vieram para Doha, houve uma rescisão de contrato e todos nós temos feito a nossa parte. Estou muito otimista e animado para que tudo corra bem. Estou muito grato ao clube, de verdade", disse.

Xavi chega a Espanha na tarde deste sábado. Ainda não irá acompanhar presencialmente o Celta de Vigo-Barcelona, jogo que irá seguir na televisão. A apresentação do treinador está marcada para a próxima segunda-feira.