Xavi: o reforço do plantel, um possível "melhor do mundo" e... Messi

Treinador espanhol, esta segunda-feira apresentado como sucessor de Ronald Koeman, assumiu a necessidade de contratar e destacou o potencial de Dembélé. "La Pulga" espera-lhe sucesso

Reforço do plantel: "Avaliaremos as contratações com o clube e decidiremos em conjunto É cedo, mas vamos trabalhar arduamente para fortalecer a equipa. Em qualquer mercado, tem de se estar atento, é uma oportunidade."

Trabalho a ser feito: "Já vi a maior parte dos jogos. Temos de recuperar a exigência, trabalhar taticamente, todos os pormenores para competir e alcançar os nossos objetivos. Eu gosto de jogar para abrir o campo e podemos fazer variações com diferentes sistemas."

Renovação de Dembélé: "A renovação é inegociável neste momento. Dembélé na sua posição, bem trabalhado, pode ser o melhor do mundo. Ele tem condições espetaculares e pode fazer a diferença. Depende dele e da sua mentalidade. Temos de tomar conta dele e ajudá-lo. A sua renovação é, sem dúvida, uma prioridade."

Conversa com Messi: "Ele escreveu-me e desejou-me sorte. Eu também lhe desejo toda a sorte do mundo. Ele é o melhor da história deste clube. Tive vontade de o treinar, mas agora há outros jogadores e não podemos pensar naqueles que não temos."

Chegada mais cedo: "Vieram as duas primeiras vezes Barcelona. Em Janeiro não o sentimos, nem a nível familiar nem a nível futebolístico. Penso que era demasiado cedo. Depois, no Verão do mesmo ano. Pensámos que não era o momento certo porque havia eleições no meio. Não achámos que fosse o momento certo. Tenho uma relação muito boa com Joan. Penso que ele é o melhor presidente da história deste clube. Joan não tem duas caras, é simples, fala claramente e eu tenho muita confiança nele e na sua direcção. Agora era a altura certa. Este é o resumo".