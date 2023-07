Xavi não terá autorizado eventual contratação de Neymar

Avançado terá sido oferecido ao Barça, mas Xavi não quer receber o jogador. Além disso, seria financeiramente inviável a contratação.

O jornal catalão Mundo Deportivo adianta esta segunda-feira que o empresário de Neymar ofereceu o brasileiro ao Barcelona, mas que uma eventual tentativa de contratação foi rapidamente posta de parte. E por dois grandes motivos.

Primeiramente, não seria fácil fechar acordo devido à frágil situação financeira dos blaugrana. Depois, porque Xavi Hernández não permitiu.

O treinador espanhol, que foi companheiro de Neymar precisamente no Barcelona, terá dito que a presença do jogador do PSG poderia ser um problema para um balneário do Barça que respira bom ambiente e está muito unido.