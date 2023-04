Xavi não sente o campeonato ganho: "Não é o momento para experiências"

Declarações do treinador do Barcelona, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Getafe, marcado para este domingo (15h15) e referente à 29ª jornada de La Liga

Com mais 13 pontos em relação ao segundo classificado e grande rival Real Madrid, o Barcelona está numa posição privilegiada para assegurar o regresso aos títulos de campeão espanhol. Xavi garante, ainda assim, que os catalães não vão facilitar na reta final de La Liga.

"Aqueles que estão no melhor momento irão jogar. Não olhamos para a idade. Temos um grande plantel para competir e vencer. Este não é o momento para experiências", referiu o técnico dos catalães, em conferência de imprensa.

O treinador do Barcelona comentou ainda as notícias sobre uma possível renovação de contrato.

"Estou muito feliz por valorizarem o meu trabalho. Há conversas, há confiança, não haverá problema em chegarmos a um entendimento, mas temos de nos concentrar na liga. Depois disso, vamos decidir sobre uma possível renovação", atirou.