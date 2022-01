Xavi lança um aviso a empresário de Dembélé: "Se ele não aceitar renovar..."

Dembélé está em final de contrato com o Barcelona

Técnico do Barcelona colocou (ainda mais) pressão sobre o agente para que seja alcançada a prolongação do contrato do dianteiro gaulês

Eis mais um episódio da "novela" de renovação de Dembélé. Face ao impasse negocial, que se prolonga há meses, Xavi Hernández avisou diretamente o empresário do francês de que este não jogará se não renovar o vínculo com o clube.

"Se ele não aceitar, não voltará a jogar pelo Barcelona", disse o técnico do Barcelona, citado pelo jornal espanhol "Marca", na reunião tida, na passada terça-feira, com Moussa Sissoko, pelo que repetiu o aviso outrora feito em público.

Ainda que, descreve a "Marca", o encontro entre Xavi e o empresário de Dembélé tenha ficado tenso, Moussa Sissoko reiterou que o jogador está totalmente comprometido com o Barcelona, pese a polémica em torno da renovação.

O agente solicitou ao treinador para considerar a possibilidade do avançado continuar a jogar, enquanto se tenta solucionar o impasse, mas Xavi manteve-se irredutível e frisou que a posição do Barcelona é inalterável sem assinatura. Enquanto isso, o PSG terá feito contactos para avançar para uma eventual proposta.