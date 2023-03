Xavi lamenta insultos: "Julgar antes de tempo não é bom para a sociedade"

Barcelona foi recebido de forma hostil pelos adeptos do Athletic Bilbau e, após a vitória, o técnico lamentou que o caso Negreira, atualmente a ser investigado pelo Ministério Público espanhol, já esteja a resultar em ambientes deste tipo para a equipa.

O Barcelona venceu no domingo por 1-0 na visita ao Athletic Bilbau, num jogo da 25.ª jornada da LaLiga que ficou marcado pela receção hostil ao conjunto blaugrana, acusado na sexta-feira de corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos pelo Ministério Público espanhol, na sequência do caso Negreira.

O caso surgiu na sequência de investigações que o Ministério Público de Barcelona iniciou há cerca de um ano e que dão conta de que Enríquez Negreira, antigo responsável da arbitragem espanhola, recebeu, através de uma empresa, quase sete milhões de euros por suposta assessoria, verbal, ao clube, entre 2001 e 2018.

Após a partida, Xavi lamentou que o clube já esteja a ser condenado pelos adeptos, garantindo ainda assim que o tema não está a afetar o rendimento da equipa.

"O ambiente hostil em San Mamés [estádio] surpreendeu-me e entristece-me. Julgar antes de tempo não é bom para a sociedade. Cada um é livre e respeito as opiniões, porque o público é soberano. Mas estamos a julgar antes de tempo e isso entristece-me. Não falámos no balneário [sobre isso], queremos é ganhar. Estamos centrados em jogar futebol, o resto é com o clube, somos profissionais", vincou, em conferência de imprensa.

Com a vitória, o Barcelona, líder da LaLiga com 65 pontos, repôs a vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid, segundo classificado com 56.