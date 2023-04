Xavi: "Jardineiro? Daqui a uns anos, vamos levar as mãos à cabeça..."

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, em antevisão à visita ao Rayo Vallecano (21h00), jogo relativo à 31.ª jornada da LaLiga.

Ancelotti disse que, em termos de qualidade, não existem 11 pontos de diferença a separar o Real Madrid do Barcelona: "Estou totalmente de acordo. Não tomo isso como uma crítica, mas como um grande elogio. Diz muito sobre o que estamos a fazer".

Lionel Messi viajou até Barcelona e foi jantar com os capitães do Barcelona: "Estava na sobremesa (risos). Não me disseram nada. Estamos focados no Rayo".

Contempla o regresso de Messi? "É uma hipótese, mas não a contemplo. Agradeço a pergunta, mas estou focado no Rayo Vallecano".

Houve quem lhe chamasse "jardineiro" após as críticas ao relvado do Getafe: "Antes jardineiro do que outra coisa, mas não vou parar. Isso já vem de há algum tempo e não vou parar até que o futebol seja mais justo. Daqui a uns anos, vamos levar as mãos à cabeça quando virmos coisas que se fazem agora".

Futuro no clube: "Tenho mais um ano de contrato. Tenho uma boa relação com o presidente e não há haverá problema nenhum".

Espera que o relvado do Rayo Vallecano esteja em condições? "Espero que esteja na medida regulamentar e jogarmos às 22h [hora espanhola] favorece-nos".