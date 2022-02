Xavi insiste naquele que foi apontado como o primeiro desejo ao comando do Barça

Jornal "Sport" garante que central do Sevilha continua a ser o alvo prioritário do treinador.

Jules Koundé, central do Sevilha, foi apontado como aquele que seria o primeiro desejo de Xavi para o Barcelona, ainda antes sequer de assumir o comando técnico do emblema "blaugrana". Agora, em Espanha dizem que o treinador insiste na contratação do jogador de 23 anos.

O Barça está a preparar desde já o novo projeto desportivo que deverá relançar o clube depois de uma fase de crise desportiva, tendo claro que deverá apostar pelo melhor no mercado de transferências e tentará pelo menos duas contratações de impacto que sirvam para iniciar uma nova era, escreve este domingo o jornal "Sport".

Ainda de acordo com as mesmas informações, a direção do emblema "culé" terá a obsessão para contratar Haaland, mas Xavi acreditará ser obrigatório fechar um central de primeiro nível para melhorar o rendimento. Internacional francês de 23 anos, Jules Koundé é, insiste o "Sport", o grande desejo do treinador, pelo que irá insistir na sua transferência.

No entanto, o diário desportivo espanhol escreve que não será uma operação fácil. O Sevilha tem-se mantido firme a pedir os 80 milhões de euros da cláusula de rescisão e, além disso, o Chelsea estará a negociar com o jogador há um ano, com alguns avanços. No entanto, o Barcelona terá a informação que Koundé estaria "comprometido com o projeto "blaugrana" caso o clube tenha músculo financeiro suficiente para levar a cabo a operação", diz o "Sport".