Arteta responde a Xavi: "Viemos preparados para competir"

O Arsenal bateu o Barcelona por 5-3 nos Estados Unidos. Técnicos em troca de palavras

O Arsenal venceu o Barcelona, em amigável disputado nos Estados Unidos, por 5-3, e o técnico dos catalães, Xabi Hernández, ficou incomodado com a forma como o adversário encarou a partida, acabando por encarar o homólogo Mikel Arteta para pedir satisfações. Mas levou troco.

"Disse-lhe que fiquei muito surpreendido com a intensidade que meteram no jogo. Não é normal para um amigável de preparação. Houve muitas faltas táticas, mais parecia um jogo de Liga dos Campeões do que um amigável. O mais importante é que ninguém se lesionou, especialmente aqueles que nos últimos dias recuperaram do vírus gástrico", comentou Xavi.

Arteta respondeu, recordando o ambiente e o desejo dos adeptos de verem um jogo de alto nível, dadas as equipas envolvidas: "O futebol é dos jogadores e eles são muitos competitivos. Jogámos diante 70 mil espectadores e os jogadores querem mostrar-se e, claro, todos querem ganhar. Nada disso está nas mãos dos treinadores. Podes ter as tuas ideias, mas no momento em que a bola começa a rolar, sofremos um golo e depois fizeram-nos uma falta. Logo aí houve uma mudança de intensidade. São coisas que acontecem. Nós viemos preparados e prontos para competir."

