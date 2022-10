"Xavi Hernández tem uma qualidade que mais ninguém que eu conheça tem"

Declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, em entrevista emitida pelo canal oficial do emblema blaugrana, Barça TV, a 48 horas de se disputar "El Clásico" [domingo, 15h15].

Situação complicada na Liga dos Campeões: "Estou como todos os "culés" [adeptos do Barcelona]. A primeira coisa a fazer é agradecer aos adeptos pelo apoio que deram à equipa. Estou triste e irritado por não termos ganho, apesar de termos marcado três golos. Como Xavi disse, o que temos de fazer é mudar o chip e virar-nos para La Liga, uma vez que somos os líderes. A equipa está em construção e o objetivo claro desde o início era La Liga e na Liga dos Campeões ir passando rondas. Ainda não estamos fora, mas virtualmente estamos quase. É muito difícil. Temos de ganhar dois jogos e centrar-nos no Villarreal e no Athletic Bilbau."

El Clásico [domingo, 15h15]: "Nestes jogos o vencedor sai muito reforçado. Eu gosto mais do nosso sistema de jogo, reconhecendo as qualidades do Real Madrid, que luta sempre até ao fim. Recuperaremos algum jogador lesionado e espero que os jogadores do Barça se levantem após um tropeço, que demonstrem que são bons e que podem ganhar La Liga. Há tempo para recuperar. Ainda é sexta-feira. Se eu tivesse tido esta entrevista ontem, teria estado pior, mas hoje sinto-me forte. É divertido ir ao Bernabéu, gosto de lá jogar e já vi alguns jogos fantásticos. É uma grande oportunidade. Um bom resultado em Madrid consolidaria o projeto."

Momento: "Não esperava estar assim nesta fase da temporada. Fizemos tudo o que spudemos para fazer uma equipa, mas aconteceram-nos algumas coisas. Em Munique, merecíamos mais e tiraram-nos um penálti sobre Dembélé e em Milão foi escandaloso, mas eu não gosto de me fazer de vítima. Se tivéssemos marcado algum golo, isso não nos afetaria. Já fiz a minha parte, falando com a UEFA. Não gostámos de algumas arbitragens."

Confiança em Xavi: "Continuo a ter a mesma confiança na equipa e na equipa técnica liderada por Xavi. Temos jogadores muito bons que nos darão muitas alegrias. Xavi conhece o clube, o sistema e, como pessoa, é excelente. Vai dar-nos muitos sucessos. Vi-o emocionado e triste e isso impressionou-me, mas ele tem uma qualidade que mais ninguém que eu conheça tem: ele vê sempre o lado positivo das coisas."