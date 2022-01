Xavi Hernández pede a Dembélé para "pensar no futuro e no Barcelona"

Técnico blaugrana, em nova abordagem à situação indefinida do gaulês, como que lhe pediu para não abandonar Camp Nou a breve prazo

Sob o risco de ver sair Ousmane Dembélé do Barcelona, dado que o francês terá exigido valores astronómicos para renovar contrato, a expirar em seis meses, e sido cobiçado por clubes, Xavi Hernadéz apelou ao francês para focar-se no clube culé.

"Estou tranquilo e espero novidades. Não depende de mim. Depende dele, do clube e dos seus representantes. Devia fazer um esforço e pensar no seu futuro e no Barcelona. O seu futuro passa pelo Barcelona", disse o técnico, quando confrontado com a situação do gaulês no emblema da La Liga.

Esta não é a primeira vez que Xavi aborda a incerteza sobre a continuidade de Dembélé, de 24 anos, em Camp Nou. Em novembro último, o treinador admitiu ter esperança de que o francês pudesse prolongar o vínculo estabelecido em 2017.

"Deixei claro o quão é importante para mim, não só para esta época, mas também para o futuro. Espero que ele possa renovar, porque é um jogador capaz de fazer a diferença nos anos que virão. Depende dele e do clube", disse Xavi.

Porém, a catadupa de notícias acerca do eventual futuro de Dembelé mantém-se. O internacional francês, que terá exigido um novo salário anual de 30M€ ao Barcelona, foi associado à Juventus, ao PSG, Manchester United, Newcastle e ao Bayern.