Xavi: "Ganhar ou perder não depende do que acontece nos bastidores..."

Treinador do Barcelona desvalorizou a polémica causada pelos pagamentos realizados pelo clube a um antigo dirigente de arbitragem, que levaram a uma acusação de corrupção por parte do Ministério Público espanhol.

Xavi realizou este sábado uma conferência de imprensa de antevisão à visita ao Athletic Bilbau, no domingo, relativa à 25.ª jornada da LaLiga.

O técnico voltou a ser questionado sobre a polémica causada pelos pagamentos realizados pelo clube a José Enríquez Negreira, antigo dirigente de arbitragem, que levaram a uma acusação de corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos por parte do Ministério Público espanhol, na sexta-feira.

Sobre o assunto, Xavi desvalorizou a controvérsia, dizendo que somente a prestação no relvado é que dita os resultados desportivos de uma equipa e não o que acontece por detrás da "cortina".

"Caso Negreira? É um trma que preocupa e ocupa... Isso é uma pergunta para o presidente. Ele diz para nos focarmos no futebol e é nisso que estou focado. Não falemos disso, não acredito que nos prejudique. Vamos ter um jogo e estamos concentrados na estratégia, não temos falado de mais nada. Ganhar ou perder não depende do que acontece nos bastidores, mas sim do que se passa no campo", vincou.

De resto, o treinador blaugrana deixou largos elogios na direção de Robert Lewandowski, mostrando-se rendido à capacidade de liderança do goleador polaco e à influência que já detém na equipa.

"Robert [Lewandowski] é um tipo que comparo com Ronaldinho, Messi... Ele mudou, sozinho, a mentalidade da equipa. É um líder. A comunicação é importante e o futebol é muito rápido, vertical, de transições... Antes era mais lento e controlável. Poucas equipas pressionavam alto. Mas esse aspeto não muda a nossa filosofia, pelo contrário. O futebol tem mudado muito e tem de haver adaptação", assinalou Xavi.

O Barcelona, líder do campeonato espanhol com 62 pontos, visita o Athletic Bilbau, nono (33), no domingo, às 20h00, em jogo da 25.ª jornada.