Xavi fala do momento do Barcelona e comenta sorteio da Liga Europa: "Não nos beneficiou"

Xavi, treinador do Barcelona

O Barcelona defronta o Boca Juniors na terça-feira, às 17h00, num jogo de homenagem a Maradona. Xavi fez hoje a antevisão ao encontro.

Xai Hernández reconhece que o Barcelona não atravessa uma boa fase, mas garante que o clube vai voltar aos momentos de glória. Na conferência de imprensa de antevisão à Maradona Cup - o Barça defronta o Boca Juniors numa partida de homanegam a El Pibe -, o treinador dos blaugrana explicou que vai tentar que a equipa mude o "chip", quando atravessa uma fase de resultados negativos.

"Vimos aqui com muita vontade de vencer e vamos tentar mudar o chip. Tentar mudar o rumo das coisas, voltar a acreditar, a ter bons resultados, a jogar bem. Não atravessamos o melhor momento da história e temos que dar a volta. É uma etapa difícil, mas o Barça voltará a estar no topo. Temos de remar todos na mesma direção", afiançou o técnico espanhol.

Xavi comentou também o sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que colocou o Nápoles no caminho do Barcelona. "É difícil, um sorteio complicado. Não nos beneficiou. É das equipas mais complicadas que está em prova e esperemos estar num bom momento", atirou.