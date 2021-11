Xavi está a poucas horas de ser treinador do Barcelona, dizem em Espanha

Xavi Hernández, treinador do Al Sadd, estará mesmo a caminho do Barcelona

Técnico terá uma última reunião com o líder do Al Sadd para tentar rescindir bilateralmente e, com isso, poupar ao clube da Catalunha o pagamento de 5 ME

Figura desejada para suceder a Koeman como treinador do Barcelona - dois responsáveis blaugrana estão em Doha há alguns dias a negociá-lo com os homólogos do Al Sadd -, Xavi deverá desvincular-se do clube catari e, por conseguinte, assinar e ser anunciado, nas próximas 48 horas, pelo emblema da La Liga.

Segundo o "Mundo Deportivo", o acordo entre as duas partes, envolvidas em mais reuniões esta tarde, está quase alinhavado, sendo que os culé têm o "sim" de Xavi. O jornal diz que a saída do mesmo pode ser acertada esta quinta-feira e que o técnico será oficializado até sábado.

A concretização o quanto antes deste processo, que se arrasta, está dependente, porém, de uma reunião entre o treinador o xeique Al Thani, líder do Al Sadd, na qual tentará ser estabelecido uma rescisão por mútuo acordo do vínculo.

Caso não seja conseguido, o Barça, ainda que crente num entendimento, pagará cinco milhões de euros para bater a cláusula prevista no contrato de Xavi, condição até já imposta pelo Al Sadd para perder o treinador, que o serve há três épocas.

Al Thani decidirá, por isso, o futuro profissional do técnico, contratado em 2018, e que lhe ganhou sete troféus. O dirigente não deverá, segundo o MD, colocar entrave para o regresso de Xavi a Camp Nou, até porque lhe prometera a saída dos cataris numa conversa tida no verão passado, quando renovou pela última vez.

Ademais, o mesmo diário espanhol detalhou que uma equipa de filmagem do Barcelona deslocou-se, esta quinta-feira, até Doha, dando um sinal de o anúncio de Xavi como novo treinador dos blaugrana deverá estar a poucas horas de ser feito.