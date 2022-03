Xavi: "Enquanto eu for treinador do Barça, as portas estarão abertas para Messi"

Em antevisão ao El Clásico deste domingo, entre Real Madrid e Barcelona, Xavi garantiu que Lionel Messi é bem-vindo caso decida retornar aos catalães e adotou uma postura cautelosa ao abordar as possibilidades do Barça na corrida pela conquista da LaLiga

Acostumado a vários El Clásicos enquanto jogador do Barcelona, Xavi vai agora estrear-se na emblemática partida a partir do banco de suplentes. O treinador blaugrana, em conferência de imprensa, garantiu que a equipa vai lutar pela vitória no Santiago Bernabéu, apesar de considerar que a conquista da LaLiga é um cenário muito "remoto".

"Vai ser uma partida muito especial. É sempre difícil, mas estamos preparados e motivados. Vamos planear o jogo com base no ataque. Queremos os três pontos. Não descartamos a LaLiga, mas é uma possibilidade mais remota. O paralelismo seria mudar a dinâmica [dos clássicos] dos últimos anos", começou por dizer.

"Vejo que [a conquista da LaLiga] é algo remoto, complicado e difícil. Se fizermos contas, é difícil. Para nós a pressão é a mesma. É um clássico e queremos vencer, mas a pressão é grande tanto para o Real como para o Barça.", continuou o técnico.

Antes de admitir que a ausência confirmada de Karim Benzema no clássico, devido a lesão, é um fator que favorece os culés, tendo em conta a qualidade do avançado, Xavi reiterou que as portas do clube estão abertas para Lionel Messi um dia regressar.

"Ele é o melhor jogador da história. As portas estarão abertas, enquanto eu for treinador, como se ele quisesse vir todos os dias. Ele [Messi] merece uma grande homenagem do clube. Ele ainda tem contrato com o PSG. As nossas portas estão abertas e tem que ser assim. O que ele nos deu não tem preço", afirmou Xavi.