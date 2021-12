Xavi elogia juventude, com crítica disfarçada para os veteranos: "Sorte a nossa que os temos"

Imprensa espanhola garante que novo técnico do Barcelona quis espicaçar alguns elementos depois do empate com o Osasuna

O Barcelona continua numa maré de resultados preocupante, mesmo depois da chicotada psicológica. Os catalães empataram com o Osasuna, somaram o terceiro jogo seguido sem vitória e, no final, Xavi fez elogio privado aos mais jovens.

"Sorte a nossa que os temos", afirmou o técnico, no balneário, a propósito do rendimento de Nico González, Gavi e Abde, todos eles titulares na partida de Pamplona, que acabou com igualdade a duas bolas.

Ora, segundo o AS, este discurso do novo treinador do Barcelona foi, ao mesmo tempo, uma forma de espicaçar os mais experientes. Busquets e Piqué têm tido um rendimento bom, no entender do antigo médio, mas elementos como De Jong, Coutinho ou Ter Stegen não têm apresentado o suficiente.

Em seis jogos no comando técnico do Barcelona, Xavi conquistou apenas dois triunfos. Os catalães estão em oitavo, a cinco pontos dos lugares de Champions e a 18 do líder e grande rival Real Madrid.