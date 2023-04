Xavi e um tema quente no Barcelona: "É difícil, mas vou insistir para que continue"

Treinador falou sobre Busquets, em final de contrato.

Em final de contrato com o Barcelona, o futuro de Sergio Buquets continua em aberto, mas se depender de Xavi passará pela continuidade em Camp Nou.

"Para mim, é um jogador fundamental. Não apenas no que toca ao futebol, mas também no balneário. Quero que continue, mas entendo-o perfeitamente. Se ganhar, pode sair com títulos e sairia num bom momento. Eu também duvidei. É difícil, mas vou insistir para que continue", afirmou o treinador do Barcelona neste domingo, na antevisão ao jogo com o Girona.

Xavi, por outro lado, salientou que esta não é a altura ideal para falar do ataque ao mercado. "Decidiremos coisas no final da temporada. Queremos muito este campeonato, damos-lhe um valor extraordinário e não é o momento de falar em contratações", disse.