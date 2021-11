Xavi e o suposto fim de carreira de Aguero: "Não sei de onde é que surgiu"

Novo treinador do Barcelona desmentiu rumores e notícia deste sábado

Foi uma das notícias de impacto deste sábado em Espanha, mas Xavi, novo treinador do Barcelona, desmentiu-a. Aguero, para já, pelo menos, não vai terminar a carreira.

No final do encontro com o Espanhol, que marcou a estreia do antigo médio no banco dos catalães, Xavi comentou o suposto problema do internacional argentino.

"Não sei de onde é que surgiu. Falei com ele e está calmo. Disse-lhe que ele pode vir quando quiser. É uma questão médica. Temos de esperar", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Segundo o jornalista Gerard Romero, a decisão de Aguero já está tomada, após indicação médica. O argentino do Barcelona deixou a partida frente ao Alavés com cores no peito - confirmou-se, depois, que se tratava de uma arritmia cardíaca - e, desde aí, tem sido observado por médicos.

O Barça venceu o dérbi da Catalunha por 1-0, este sábado.