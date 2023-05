Xavi e o mercado do Barcelona: "A prioridade é o substituto de Busquets"

Após anunciado o adeus do médio defensivo no final da época, o treinador admitiu que o campeão espanhol está focado em encontrar um sucessor, numa altura em que Rúben Neves tem sido associado a Camp Nou.

Xavi, treinador do Barcelona, que já garantiu a conquista do campeonato espanhol, admitiu esta sexta-feira que a "prioridade" do clube no mercado de verão será encontrar um sucessor para Sergio Busquets, que já anunciou que irá deixar Camp Nou no final da temporada.

Em conferência de imprensa, o técnico catalão foi contundente quanto aos planos do clube para o defeso: "A contratação prioritária é um médio defensivo, o substituto de Busquets".

Recorde-se que Rúben Neves, internacional português que termina contrato com o Wolverhampton em 2024, tem sido associado pela imprensa espanhola como um alvo do Barcelona para o verão. Na presente época, o médio leva seis golos e uma assistência em 39 jogos pelos Wolves.

Quanto à sua própria continuidade, uma vez que tem apenas mais um ano de contrato com o Barça, Xavi não desvendou se está perto de chegar a acordo para estender o vínculo, acrescentando que, apesar do sucesso que já desfrutou, o seu cargo continua sempre dependente dos resultados da equipa.

"Eu ficaria aqui toda a vida, mas estas coisas andam sempre ligadas aos resultados e aos rendimentos. Sei que esta temporada me dá crédito, mas temos a expectativa de fazer coisas ainda maiores", referiu.

Após ter selado a conquista da LaLiga na jornada anterior, em casa do rival Espanhol (4-2), o Barcelona recebe no sábado (20h00) a Real Sociedad, em jogo da ronda 35.