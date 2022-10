Xavi e o fracasso europeu do Barcelona: "Houve coisas que não dependeram de nós"

Declarações de Xavi, treinador blaugrana, em conferência de imprensa de antevisão ao Valência-Barcelona, partida relativa à 12.ª jornada da LaLiga e que está marcada para sábado, às 20h00.

Como está a equipa, depois da eliminação da Champions? "Falei com os jogadores sobre mudarem o chip, que na Liga estamos com uma boa dinâmica. Fizemos uma autocrítica do que nos aconteceu em jogos grandes e amanhã é um momento da temporada que requere uma reação".

O Barcelona ainda vai lutar por troféus? "Continuo positivo, apesar de que a Liga dos Campeões foi um duro golpe. Ainda podemos lutar pela LaLiga, Taça, Liga Europa, Supertaça... O adversário de amanhã é forte e será um teste para mostrarmos caráter e reação".

Desde a eliminação, já falou com o presidente? "Sim, falamos regularmente. Nós viajamos praticamente juntos em todos os jogos. O diagnóstico interno é claro. Houve coisas que não dependeram de nós e outras que sim. [O apuramento na Champions] Escapou-nos das mãos quando o tínhamos".

Acha que a paciência do presidente está a esgotar-se? "Nós lidamos um com o outro pessoalmente. Temos uma amizade e existe confiança no que estamos a fazer, apesar do que aconteceu na Liga dos Campeões. Estou deliciado com ele. Não vamos deixar de trabalhar e eu sinto-me confiante. Não aconteceu o que esperávamos e o objetivo continua a ser ganhar títulos. Os resultados podem chegar no final da temporada".