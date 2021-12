Xavi e o empate em Sevilha: "Este Barcelona já se parece com aquele que eu quero"

Técnico agradado com resposta, apesar de mais uma perda de pontos

O Barcelona voltou a não ganhar, na visita ao terreno do Sevilha, e os lugares de Liga dos Campeões podem ficar um pouco mais longe, mas, desde o banco, Xavi vê evolução na forma de jogar da equipa.

"A imagem deixada foi boa. A equipa está a melhorar e estou orgulhoso disso. O Barça é feito para ganhar, mas estamos a caminho. Estou muito orgulhoso e feliz com a equipa, com todos, com o seu empenho. Este Barça já se parece com aquele que eu quero: protagonista, corajoso...", afirmou, em conferência de imprensa.

Sobre a arbitragem, Xavi lembrou que se trata de uma parte importante do jogo e que, por isso, no final, os juízes podiam falar aos jornalistas e ao público.

"Não digo nada. O que é que vou dizer. O árbitro também deve falar e dar uma conferência de imprensa. O seu trabalho é muito difícil. Já tentámos ajudá-los, mas o seu trabalho é muito difícil", explicou.