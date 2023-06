Xavi e a possível contratação de Messi: "Depende um pouco dele"

Declarações do treinador do Barcelona, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Celta, referente à 38ª e última jornada da liga espanhola

O tema da possível contratação de Lionel Messi continua a mexer com a atualidade do Barcelona. Xavi, na última conferência de imprensa de antevisão da época, admitiu interesse no argentino e não só.

"As prioridades são claras e não tenho de as tornar públicas. Gostaria que o Leo voltasse, depende um pouco dele. E depois, claro, há o meio-campo, que é outra prioridade", explicou o técnico dos catalães.

Recorde-se que o Barcelona já sabe que vai perder Sergio Busquets para a próxima temporada. Por isso, os catalães têm na contratação de um médio uma certeza.