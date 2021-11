Xavi diz "sim" ao Barcelona e Al Saad impõe condição para libertar o treinador

Uma das condições do Al Sadd para libertar o treinador é que o Barcelona regresse para um jogo particular, adianta o Mundo Deportivo.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Xavi Hernández será confirmado como treinador Barcelona nas próximas horas. O técnico encontra-se em Doha à espera da visita de uma delegação do Barça para negociar a contratação.

O Al Sadd defronta amanhã o Al-Duhail, do português Luís Castro. Porém, já não se sabe se o treinador espanhol vai estar mesmo à frente da equipa. Apesar de ter dois anos de contrato com o clube do Catar, já garantem em Espanha que o antigo jogador do Barcelona já disse "sim" ao antigo clube.

"Xavi já falou com o dono do Al Sadd, com quem tem uma relação próxima, para lhe pedir para o deixar sair para concretizar o seu sonho: sentar-se no banco de Camp Nou", escreve o Mundo Deportivo esta tarde.

A condição solicitada pelo xeque Nasser Al-Khelaifi, proprietário do clube, é que o Barcelona envie um representante para negociar a rescisão de Xavi e mais: que um dia volte para jogar um encontro particular.

A mesma fonte afirma que o treinador já aceitou a proposta da formação culé - passará a ganhar menos do que aufere atualmente no Catar.