Xavi diz que treinar o Barcelona "seria uma etapa muito importante da carreira"

Xavi Hernández, que treina o Al-Sadd desde 2019, reconheceu que treinar o Barcelona "seria espetacular" e uma "etapa muito importante da carreira".

O treinador espanhol Xavi Hernández revelou que o Barcelona está em negociações com o Al-Sadd, do Catar, tendo em vista a sua contratação e mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de orientar a equipa catalã.

"Os dois clubes estão em conversações, não sei como vão terminar", afirmou Xavi Hernandez, que fez toda a sua carreira como futebolista no Barcelona, ao canal televisivo catalão TV3.

Na quarta-feira, o diretor executivo do Al-Sadd garantiu, após um encontro com uma delegação da equipa catalã, que o clube "está comprometido em manter Xavi Hernández" e acrescentou: "Não podemos permitir a sua saída neste momento delicado da temporada".

Xavi, de 41 anos, tem sido apontado como o sucessor do holandês Ronald Koeman no comando técnico da equipa catalã, adversária do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, que está agora a ser orientada de forma interina por Sergi Barjuan.