Xavi diz que "não há talento maior" do que Pedri: "Não perde a bola..."

Pedri, à direita, participou no triunfo, por 4-1, do Barcelona sobre o Valência

Técnico catalão desfez-se em muitos elogios ao jovem centrocampista espanhol após mais uma exibição vistosa, desta vez no Estádio Mestalla

Coqueluche dum Barcelona em remodelação, Pedri tem protagonizado exibições de encher o olho, sendo um dos indiscutíveis da equipa culé, e Xavi está de queixo caído. Para o treinador blaugrana, "não há maior talento" do que o jovem médio.

"Pausa o jogo, não perde a bola, é bom com os dois pés, é superlativo. O que faz, como se move, é fantástico. É de topo, é espetacular. Não há talento maior do que ele", afirmou Xavi, em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Valência, duelo no qual Pedri foi lançado em campo como titular e fez uma assistência.

Protegido por uma elevadíssima cláusula de rescisão - mil milhões de euros, a mais alta de sempre aplicada pelo Barcelona - o jogador de apenas 19 anos é visto por Xavi como um "jogador fora do normal", raro e com capacidade transversal.

"Há que mima-lo. Marca diferenças, no jogo, nas áreas, rouba bolas, temporiza. É uma maravilha tê-lo. É transcendente. (...) Há muito poucos como ele", acrescentou o treinador do Barcelona, numa declaração de rendição ao médio espanhol.

As observações de Xavi são comprovadas estatisticamente. Com Pedri em campo, o Barcelona acumulou 14 de 18 pontos na La Liga e nem sequer foi batido no campeonato (quatro vitórias e dois empates). Sem ele, a equipa somou só 28 de 54 pontos.

Pedri, recorde-se, esteve muito tempo a debelar uma lesão e perdeu vários jogos do Barcelona nas mais diversas competições, sobretudo na La Liga, em 2021/22.