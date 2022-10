Xavi diz que Laporta mantém "total confiança" no projeto e que tudo está "sereno"

Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos pelo segundo ano consecutivo, mas o acidente não tira a confiança no projeto, garante Xavi.

Vivem-se dias difíceis no Barcelona depois da eliminação da Liga dos Campeões. A equipa catalã cai na fase de grupos e vai jogar a Liga Europa pelo segundo ano consecutivo, numa época em que fez um forte investimento para voltar a ter sucesso desportivo.

Ainda assim, Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, garante que o presidente Joan Laporta continua a ter "confiança total" no projeto definido e que o ambiente está "sereno" no clube.

"Noto total confiança de Joan Laporta no projeto. Continua tudo sereno. Há que aguentar as críticas e continuar a trabalhar. Claro que a eliminação é um duro golpe, mas ainda nos restam outras competições e, como tal, podemos fazer uma grande temporada", apontou o treinador na antevisão ao jogo de hoje (20h00) em casa do Valência, para o campeonato espanhol.

"Temos de mostrar uma reação, o nosso orgulho. Porque caráter nós temos. Já fizemos o diagnóstico ao que sucedeu com o Bayern, agora há que virar a página", referiu Xavi.