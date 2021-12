Xavi diz estar "encantado", refere nomes e vê evolução: "É inútil olhar para trás"

Declarações de Xavi Hernández, treinador do Barcelona, esta segunda-feira, na conferência de antevisão à visita ao Sevilha, a contar para a 17.ª jornada do campeonato espanhol, às 20h30 de terça-feira.

Um mês após a estreia no Barcelona: "Sim, as coisas surpreenderam-me, mas agora é o meu trabalho. Acho que no sábado [vitória com o Elche por 3-2] já vimos um pouco do Barça que amamos e até aos golos do adversário fizemos um jogo muito bom. Estamos a crescer, com boa dinâmica, mas leva tempo e paciência, pois a base não era o que queríamos."

Sobre a crítica ao modelo nos últimos anos: "Faz seis anos que não estava aqui, agora é o meu trabalho e é por isso que as coisas surpreendem-me. Para trabalhar e crescer, o jogo de sábado é o caminho. Agora tens que olhar para a frente. É inútil olhar para trás. Foi uma reflexão porque me surpreendeu, mas não há desculpas, é para trabalhar o presente e o futuro."

Sobre o contrato do Gavi [até junho de 2023]: "Temos que agir, mas agora. Se for preciso, juntamos dinheiro... Não podemos perder esse tipo de jogadores, assim como Ansu, Pedri, Araújo, Abde... O clube está a trabalhar nesse assunto."

O papel dos jogadores: "Todos estão a ajudar. Estou encantado com o empenho de todos, estou encantado com Piqué, Busi, Alba, Ter Stegen, Frenkie... O empenho de todos é muito bom, mas destaco os jovens porque é uma surpresa. São muito jovens, alguns como o Jutlgà nem sequer se tinham estreado e estão a fazer a diferença."

Sobre o jogo com o Sevilha: "É mais uma oportunidade, o Sevilha é um rival direto. Às vezes olhamos para o Bayern ou para o exterior, mas como o Sevilha tem trabalhado nos últimos anos... Lopetegui é um dos melhores treinadores. Trata-se de um rival muito direto, mas temos que continuar a vencer. Será um teste para nós. Vencer em Sevilha daria muita moral, mas vai ser muito difícil, eles estão em muito boa forma."