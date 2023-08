Xavi "dispara" contra a arbitragem após o empate do Barcelona: "Uma vergonha"

Xavi Hernández ficou muito irritado com a arbitragem do Getafe-Barcelona (0-0).

O Barcelona iniciou a defesa do título da LaLiga com um empate 0-0 em casa do Getafe, no domingo. E o jogo ficou marcado por alguns lances polémicos, particularmente um no tempo de compensação em que o Barça pediu penálti - o árbitro foi ao VAR e acabou a assinalar uma mão na bola de Gavi que "anulou" a falta cometida na área pela equipa da casa.

No final do encontro, Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, mostrou-se muito irritado e "disparou" contra a arbitragem. O técnico espanhol, refira-se, recebeu ordem de expulsão aos 70 minutos.

"Não vi mão [de Gavi] em lado nenhum. Se não são mãos claras, não se apita. Foi isso que nos disseram. Já não tinha gostado da reunião com os árbitros e hoje tão pouco. A mão é inventada", criticou.

"Disse [ao árbitro] que estavam a permitir muitas faltas [ao Getafe], mas a nós, não. Por isso expulsou-me. No outro dia tivemos reunião com os árbitros e a primeira mudança que nos disseram é que teriam maior compreensão com os treinadores. A minha expulsão não tem importância, importa é o que aconteceu no relvado. Tentámos de todas as maneiras, mas não conseguimos. Acho que merecíamos ganhar, mas não foi suficiente. Foi uma pena. A responsabilidade é do árbitro. Não controla o jogo, deixou-o fugir das mãos. O vermelho mostrado ao Raphinha? Foi um acumular de coisas. Deixam jogar, a eles [Getafe] permitem coisas, a nós, não. Mas no ano passado começámos da mesma maneira e acabámos bem", apontou, visando ainda o tempo extra dado: "É uma vergonha. Tempo útil de jogo já, acabou-se, é uma vergonha que tenham adicionado 20 minutos. Estamos a cair no ridículo."